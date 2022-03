"Patiënten denken vaak dat hun hevige menstruatie normaal is." Aagje (33) heeft adenomyose, net als 1 op de 5 vrouwen

NINA COLUMN. Lien Van de Kelder over haar woelige vertrek naar Thailand: “Ik besliste om te zwijgen tegen de kinderen”

Lien Van de Kelder (39) woont momenteel samen met haar kinderen Jeanne en Victor en haar man Hans in Thailand. Elke week schrijft ze voor ons hoe haar reis verloopt. Deze week: het vertrek. Begin januari mochten Lien, Jeanne en Victor eindelijk hun koffer maken. Maar reizen met kinderen naar een exotisch land in hartje pandemie is niet zo vanzelfsprekend. “Mijn hart bonkt, mijn knieën zijn week, ik voel me misselijk. ‘Ping’, een mailtje van het testcentrum.”

27 februari