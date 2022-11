Pas bevallen? Blijf dan weg van Instagram. “Je ziet lichamen die 4 weken na de bevalling weer strak zijn”

Op sociale media word je er mee om de oren geslagen: bodypositiviteit, houden van jezelf, every body is beautiful. Maar als het over realistische foto’s van het lichaam na een bevalling gaat? Dan mogen socialemediaplatformen nog een tandje bijsteken. Australische onderzoekers doken in het fenomeen #postpartumbody, en vonden vooral een boel hele slanke, pas bevallen vrouwen in sportkleding.

De onderzoekers van de Universiteit van Sydney analyseerden zeshonderd foto’s, onder de vlag #postpartumbody - oftewel ‘het lichaam na de bevalling’. Ondanks de hashtag postpartumbody was slechts vijf procent van de afbeeldingen gericht op de kenmerken van een postpartumlichaam, zoals striae, een slappe buik, cellulitis, grote borsten of de littekens van een keizersnede.

Bovendien bleek uit de wetenschappelijke analyse dat van dit kleine aantal beelden slechts negen procent afkomstig is van (te) dikke vrouwen. De vrouwen die foto’s lieten zien van hun postpartumlichaam waren slank of hadden zelfs een opvallend laag gewicht.

“Aangezien het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd met een hoog lichaamsgewicht wereldwijd toeneemt en veel vrouwen meer aankomen dan aanbevolen tijdens de zwangerschap, merken we dat #postpartumbody-afbeeldingen op Instagram niet representatief zijn voor de werkelijke populatie van pas bevallen vrouwen,” zeggen de onderzoekers. Een derde van de vrouwen op de geanalyseerde afbeeldingen poseert bovendien op een sportieve of seksuele manier, zoals met gewichtjes in de handen en in strakke fitnesskleding.

Quote Er is helemaal niemand die bepaalt dat jij je lichaam mooi moet vinden en je hoeft ook geen statements op Instagram te zetten. Annemarie van der Bijl, Psycholoog

De resultaten, die in Healthcare gepubliceerd zijn, noemt hoofdonderzoeker dr. Megan Gow, hoofddocent aan de Universiteit van Sydney en het Westmead Children’s Hospital, “verrassend en ook zorgwekkend. Op de plaatjes met de hashtag postpartumbody zagen we heel weinig vrouwen met overtollig vet of striae, of met de buik die een paar maanden nadat je een baby hebt gekregen vaak nog zichtbaar is. We hadden er meer van verwacht - meer trots op het lichaam na de bevalling”, zegt ze.

Blijf even weg van Instagram

Deze ‘perfecte plaatjes’ kunnen gevoelens van lichamelijke ontevredenheid veroorzaken bij nieuwe moeders, zegt hoofdonderzoeker Gow. Volgens haar kunnen ze ook leiden tot ernstigere psychische problemen, zoals postnatale depressie en angstgevoelens. Jonge vrouwen die veel gebruikmaken van Instagram zijn minder tevreden over hun lichaam, laat eerder onderzoek zien. En vrouwen die net zijn bevallen vormen al een kwetsbare groep dat een verhoogd risico loopt op ontevredenheid over het lichaam.

Nederlandse Annemarie van der Bijl, psycholoog en maker van de online cursus ‘The Postpartum Keys’ raadt pas bevallen vrouwen aan om in de kraamtijd even helemaal weg te blijven van Instagram. Het sociale medium is ontwikkeld om jou onbewust te beïnvloeden, en in de periode na je bevalling is je prikkelverwerking verstoord.

Quote Een paar weken na de bevalling strak in je vel zitten, dat is een uitzonde­ring. En daarom iets om te posten. Annemarie van der Bijl, Psycholoog

“Alles komt extra hard binnen, ook de prikkels die je onzeker kunnen maken. Dat kunnen die lichamen zijn die vier weken na de bevalling alweer strak zijn, maar ook de mate van activiteit. Je ziet moeders lekker lunchen met hun baby, op vakantie gaan of er een dagje op uit trekken, terwijl jij daar nog niet aan toe bent. Of misschien zou jij er juist ook zo graag op uit gaan, maar ben je nog niet in die gelegenheid geweest. Ik merk dat dat vrouwen onzeker maakt.”

Meer verwacht van bodypositivity

De onderzoekers hadden verwacht dat de ‘bodypositieve’ beweging op Instagram zich harder zou maken voor het realistische postpartumlichaam. Maar wie net is bevallen heeft misschien helemaal geen zin om gedwongen te worden trots en positief te zijn, zegt Van der Bijl. “Een paar weken na de bevalling helemaal strak in je vel zitten, dat is een uitzondering. Het is extreem en daarom inderdaad iets om te posten.” De middenmoot, vrouwen met een gemiddeld lichaam en herstel, voelen waarschijnlijk niet de neiging dat te delen, omdat het niet bijzonder is.

Quote Als beelden van perfecte lichamen je een slecht gevoel geven, wat houd je dan tegen om op de ontvolg­knop te drukken? Annemarie van der Bijl, Psycholoog

“Je hoeft niet per se trots en blij te zijn met een lichaam dat helemaal veranderd is. Zowel het niet hebben van een strak lijf als het juist mooi moeten vinden van een niet-strak lijf kunnen het gevoel oproepen dat je faalt. Enerzijds ben je niet strak en perfect, maar je showt ook niet vol trots dat realistische lichaam.” Social” media kunnen je op deze manier het gevoel geven dat je een taak of plicht hebt. Onthoud dat je die niet hebt, aldus Van der Bijl.

Er is volgens haar helemaal niemand die bepaalt dat jij je lichaam mooi moet vinden, en je hoeft ook geen statements op Instagram te zetten. “Check eens bij jezelf hoe je je voelt als je iets hebt gepost of bekeken op Instagram. Kost het iets, of levert het je iets op? Geeft het verbinding en herkenning, of maken bepaalde accounts je onzeker? Als beelden van perfecte lichamen je een slecht gevoel geven, wat houd je dan tegen om op de ontvolgknop te drukken?”

