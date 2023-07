Paris Hilton wil kost wat het kost een meisje. Sofie (34) ook, maar ze kreeg 2 zonen. “Je voelt veel boosheid”

Trans vrouw Gabriella (28) toont haar beachbody. “Op mijn buik ben ik echt trots”

“Ik wil nog naar een Belgische chirurg gaan voor nieuwe implantaten. Maar ja, dat kost veel geld.” Gabriella (28) woont drie jaar in Aalst. Ze groeide op in Venezuela, maar daar was het te gevaarlijk voor haar als trans vrouw. In ons land is ze eindelijk gelukkig, vertelt ze, ook omdat ze zich nu goed voelt in haar lijf. “En dat mag ook wel, want ik sport elke dag minstens twee uur.”