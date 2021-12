Parfum onder de kerstboom? Beautyredactrice Sophie kiest de beste geuren, van 5 tot 300 euro. “Deze valt onmogelijk niet in de smaak”

Goed Gevoel “Het is ecologi­scher om geurmolecu­len na te maken.” Parfumeur verklapt hoe natuurlijk natuurlij­ke parfums écht zijn

Van het aroma van kriebelend gras tussen je tenen tot de geur van hooi of zilt zeewater. De nieuwe generatie parfums is een ode aan de natuur in al haar glorie. Maar hoe natuurlijk zijn parfums nog? Wij vroegen het aan Kristof Lefebre, neus bij het Belgische parfummerk Miglot. “Het is niet omdat een bepaald ingrediënt tussen de geurnoten staat, dat het écht aanwezig is in een formule.”

28 juni