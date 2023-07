Paaldansen is zo populair dat ook steeds meer mannen het doen. “Ik had complexen. Nu zijn ze allemaal weg”

Eliza (21) toont trots haar beachbody: “Mijn familie vond me ‘dik’ en ‘lelijk’. Ik zou geen lief vinden”

“Vroeger schaamde ik me om mijn dikke dijen, nu vind ik ze juist heel vrouwelijk.” Als kind kreeg Eliza (21) van haar familie te horen dat ze ‘te zwaar’ was. Dat heeft sporen nagelaten, zegt ze in onze reeks waarin mensen vertellen over hun beachbody. Maar de jonge studente vond verschillende manieren om haar lichaam tóch te omarmen. “Ik train voor een marathon.”