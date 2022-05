Overheid pakt gokverslavingen aan. Wim (39) getuigt: “Op één dag heb ik 10.000 euro gewonnen en verloren”

Niet-chirurgi­sche neuscorrec­ties zijn in opmars. “Het resultaat is onmiddel­lijk zichtbaar”

Zware plastische chirurgie is out. Kleine, niet-invasieve ingrepen zijn in. Althans toch als we sociale media mogen geloven: online tonen verschillende mensen het resultaat van ‘liquid rhinoplasty’, een neuscorrectie waar je niet voor onder het mes hoeft maar die uitgevoerd wordt met een spuitje. Keel-, neus- en oordokter Gert Jeunen: “Het is een laagdrempelige behandeling die in de praktijk gebeurt onder verdoving.” Hij vertelt ons over de voor- en nadelen.

3 mei