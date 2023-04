Ouders willen geen ‘gewoon’ geboortekaartje meer. “Het duurste dat we al maakten? 9,5 euro per kaart”

Het is een kunstwerkje, het geboortekaartje van het kersverse dochtertje van Q-dj Jolien Roets. “We hopen dat het jaren in het interieur van onze vrienden blijft staan.” Steeds meer ouders willen méér dan een banaal stukje briefpapier voor de komst van hun baby. Afgestemd op de kinderkamer of met bijbehorende T-shirts en mokken: ja, het mag wat kosten.

“We spotten het geboortekaartje van Idris nog altijd bij vrienden thuis. In de boekenkast, op de koffietafel. Superwijs dat ze het blijven koesteren.” Q-dj Jolien Roets en dj Hakim Chatar kregen twee jaar geleden hun zoontje Idris. Toen al pakte het koppel uit met een geboortekaartje dat hoofden deed draaien. Een ultrakleurrijk, vrolijk tafereel. Het kaartje voor hun tweede, de pasgeboren Mina, past daar perfect bij. Een kunstig tweeluikje.

“Hakim en ik zijn allebei fan van de Nederlandse artiest Piet Parra”, vertelt Jolien. De man staat bekend om zijn bonte, cartoonistische stijl. “We hebben een paar werken van hem in huis. Ooit werkte hij samen met het vormgevingskantoor Toykyo, hier in Gent. Zij maken geen geboortekaartjes, maar we wilden zó graag iets in hun en Parra’s stijl. Hakim besloot zijn stoute schoenen aan te trekken en het hen te vragen.”

Jolien, Hakim en dochtertje Mina.

Het was voor Jolien en Hakim belangrijk dat ze ‘niet zomaar een geboortekaartje’ creëerden. “We wilden liever een verzamelobject. We lieten ook postzegels maken met het design, etiketten, T-shirts, magneten, koffiemokken — die van Idris staan nog altijd bij veel vrienden in de kast. Hakim liet custom Nike-sneakers voor me maken met het design van Idris’ kaartje. Ja, het werd een beetje de branding van ons gezin. (lachje) Onze visuele identiteit.”

En wat mag dat kosten?

Jolien en Hakim zijn lang niet meer de enige die zo denken over het geboortekaartje. Ook Simon Nuytten, gitarist van Bazart, bestelde een uniek ontwerp van de jonge artiest Iljen Put voor het kaartje voor zijn eerste kindje. Kat Kerkhofs en voetballer Dries Mertens kozen dan weer voor een illustratie van hun zoontje Ciro Romeo op de oever in Napels. Ook deel van hun ‘geboortepakket’: bijbehorende kaarsen, wijnflessen en armbandjes.

Links: het geboortekaartje van het zoontje van Simon Nuytten. Rechts: het geboortekaartje voor Ciro Romeo Mertens.

“Veel ouders kiezen niet meer uit een stapel sjabloontjes, merk ik in mijn omgeving”, zegt Jolien. “Ze willen iets heel persoonlijks, dat bij hen en het kind past. Niet zomaar het zoveelste schattige geboortekaartje.” Hoeveel dat kost? “Megaduur was het niet”, zegt Jolien, maar ze herinnert zich niet meer precies hoeveel. Dus vroegen we het aan enkele ontwerpers.

Quote Soms speculeren ouders zelfs al over de identiteit van hun kindje: ‘De papa heeft krullen, dus teken ons kleintje ook maar met krullen.’ Annelies, illustrator bij Festlab

Festlab is zo'n ontwerpstudio in ons land. Zij zetten vooral in op illustraties. “Een tekening volledig op maat kost je bij ons 280 euro. Maar dan heb je natuurlijk de drukkosten nog niet betaald.” Voor 100 kaartjes kom je zo al op een eerste 2,80 euro per kaartje.

Het team van Festlab, met Annelies in het midden.

“Ouders willen tegenwoordig dat het kaartje een mooie herinnering is voor later”, reageert illustrator Annelies. “Ze denken er langer over na, hebben meer geld over voor iets op maat. Ze willen hun persoonlijkheid en de identiteit van hun gezin in het kaartje zien. Als ze graag reizen, dan vragen ze bijvoorbeeld om een exotisch landschap. Soms speculeren ze zelfs al over de identiteit van hun kindje: ‘De papa heeft krullen, dus teken ons kleintje ook maar met krullen.’”

Creaties van Festlab.

Heel vaak moet het kaartje ook binnen een ‘totaalconcept’ passen, merken ze bij Festlab. “Soms komen ouders naar ons toe met de verftinten van de babykamer. Achteraf willen ze dan nog een grote poster van het kaartje dat mooi in de kamer past. Of ze hebben al een knuffel voor de baby, waardoor we ons kunnen laten inspireren. Plus, het ontwerp moet ook met de doopsuiker matchen.”

Quote In 2020 koos 15 procent van de ouders voor ons duurste pakket. Vorig jaar was dat al 24 procent. Annelies, illustrator bij Festlab

De druk op de ontwerpers om creatief te zijn, ligt hoog, zegt Annelies. “Het aantal ouders dat naar ons toe komt voor een persoonlijk ontwerp, groeit ook gestaag.” Het aantal ouders dat daar wat geld tegenaan smijt, ook. “In 2020 koos 15 procent van de ouders voor ons duurste pakket. Vorig jaar was dat al 24 procent.”

Het duurste kaartje dat Kadeco al maakte: 9,5 euro. “Ouders willen niet wat een ander al had”

Kadeco is een ander populair adres voor ouders in spe. Ook daar willen steeds meer klanten wat bijzonders voor hun kaartje. “Voor een combinatie van meer ambachtelijke technieken, zoals fluweel, de naam in ambachtelijke folie (in goud, zilver, ..., red.), letterpress of embossing voor een reliëf, zit je aan zo’n 6 tot 8 euro per kaartje”, zegt zaakvoerder Karlijn.

“Het duurste kaartje dat we ooit maakten? Dat kostte 9,5 euro, voor een ontwerp op maat en een combinatie van technieken en bijzonder papier.”

Het team achter Kadeco, met Karlijn uiterst rechts.

Voorbeeld van een kaartje met foliedruk.

“Let op, we hebben natuurlijk ook nog de klanten die iets mooi, maar budgetproof kiezen, hè. Digitale foliedruk is dan de gulden middenweg. We merken wel dat het kaartje zelden nog een bijgedachte is. Vroeger kwamen ouders vaak naar ons zonder ideeën en toonden wij hen standaard sjablonen. Nu hebben ze al foto’s mee van op Pinterest of sociale media. En dan willen ze het ontwerp afstemmen op hun gezin, natuurlijk: ze willen echt niet wat een ander al had.”

Quote Soms schrikken ouders weleens als ze horen wat het kost om hun Instagram­waar­di­ge droomkaart­je te laten maken. Karlijn, zaakvoerder van Kadeco

“Onlangs kwam een vader zijn online bestelling bij ons ophalen. En ja hoor: toen ik voor het eerst de man zag die bij dat best wel speciale kaartje hoorde, klopte het plaatje helemaal.”

Volledig scherm © Charlotte Peeters voor Kadeco

“Ik voel dat sociale media sterk bepaalt wat ouders willen”, zegt Karlijn. Bij Festlab merken ze dat ook.

“Het legt wel wat druk op hen, denk ik”, zegt Annelies. “Ze moeten echt iets kunnen delen waar ze trots op zijn, dat nog niemand anders had en dat helemaal ‘hen’ is. Plus, ze zien overal wat andere ouders doen. Het draait misschien wel een beetje om status en om meteen al te tonen dat je toegewijde ouders zal zijn.”

De vraag rest dan wat zo’n papieren visitekaartje voor je gezin je echt waard is. “Soms schrikken ouders weleens als ze horen wat het kost om hun Instagramwaardige droomkaartje te laten maken”, zegt Karlijn.

