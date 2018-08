Ouders weten niet wat hun kinderen eten vanaf hun 13e Margo Verhasselt

21 augustus 2018

12u08

Bron: The Independent 1 Nina Jaren lang houden ouders nauwlettend in de gaten wat hun kinderen naar binnen werken, wat ze doen en met wie ze omgaan. Maar vanaf het moment dat hun nakomelingen ongeveer 13 jaar oud zijn verliezen ze de controle, zo blijkt uit een studie.

Een op de tien ouders maakt zich wel eens zorgen over het eten en drinken dat hun kind verorbert wanneer het niet bij hen is. 43% gaf aan af en toe een verpakking van snoep of fastfood terug te vinden in de slaapkamer van hun kind of in hun boekentas. 39% stelt zich ook vragen over met wie hun kind omgaat.

De studie in opdracht van Vitabiotics' Wellteen toont aan dat de ouders zich ook zorgen maken om een goede reden. 40% van de ouders gelooft dat hun kinderen meer junkfood, zoals cake, chocolade en chips eten dan zij dat deden wanneer ze jong waren. Daarnaast gelooft een op de tien ouders dat het moment waarop ze hun kinderen meer vrijheid moeten geven al begint wanneer hun kind amper tien jaar oud is.

Ongezonde voeding en vooral ongezonde snacks zorgen vaak voor geruzie thuis. Meer dan de helft van de ouders heeft af en toe een discussie met hun tiener over hun voeding en vindt dat ze meer fruit en groenten moeten eten.

Al kan de kinderen niet al te veel kwalijk worden genomen. Een woordvoerder van Wellteen vitamins legt uit: "Er is een groter snackaanbod waaruit de kinderen kunnen kiezen. Het is dus geen wonder dat ouders denken dat hun kinderen meer ongezonde voeding eten dan zij dat deden toen ze dezelfde leeftijd hadden. Er is ook gewoon meer keuze."

Zelfstandiger

De studie ondervroeg 2.000 ouders die kinderen hadden tussen de 13 en de 18 jaar oud. 6 op de 10 ouders had het gevoel dat ze de controle over hun kind waren kwijtgeraakt omdat ze zelfstandiger waren geworden. 63% van de ouders maakt zich zorgen dat hun kind niet de vitamines krijgt die het nodig heeft.

Het onderzoek liep op OnePoll.com en daarop gaf 12% van de ouders toe dat ze er geen idee van hebben hoeveel chocoladerepen hun kind opeet. 1 op de tien heeft het moeilijk om de vinger te leggen op het aantal pakjes chips dat hun kind naar binnenspeelt. Hetzelfde aantal ouders kon niet zeggen hoe vaak hun kind een glas frisdrank koos boven een glas water.

Daarnaast geloofde vier op de tien ouders dat hun kind al eens een glas alcohol had gedronken.