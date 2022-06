“Oudere vrouwen komen ook met alles weg.” Mode voor 50-plussers is kleurrijker en excentrieker dan ooit

Andie MacDowell maakte de grijze haardos ‘hot’, Iris Apfel staat bekend om haar flamboyante ontwerpen en Tilda Swinton doet koppen draaien met kleurrijke outfits. Kledingvoorschriften voor 50-plussers worden door onze A-listers ferm geretoucheerd. En dat merkt ook styliste Lien Degol. “Sinds een viertal jaar springen we steeds vaker op die ‘do your thing’-kar. Al is er nog altijd werk aan de winkel.”

Geen leer, geen decolleté, geen korte rok, geen flashy kleuren. Het lijstje don’ts bij 50+ fashion is zoveel groter dan de do’s. Je zou er bijna grijze haren van krijgen. Oh wacht, ook dat kan (voor sommigen) niet door de beugel. Gelukkig zijn er genoeg Hollywoodsterren die lak hebben aan de kledingvoorschriften voor 50-plussers.

Age is just a number, toch? Kijk maar naar de prachtige grijze haardos van actrice Andie MacDowell. Of naar de flamboyante en kleurrijke stijl van de 100-jarige Iris Apfel. Of naar actrices Helen Mirren, Sharon Stone of Tilda Swinton. Stuk voor stuk herdefiniëren ze de 50+ fashion van vandaag. Hoe kleurrijker en moderner hun outfit, hoe beter.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Iris Apfel / Tilda Swinton / Sharon Stone. © Getty Images

Ook styliste Lien Degol (63) viert deze kijk op de mode. “Vroeger droegen vrouwen vooral wat de buitenwereld hen oplegde. Werd je 50? Dan werd een korte rok plots not done, moest er een dure handtas rond je schouder bungelen en mocht je zéker geen decolleté, short of frivole kledij dragen.”

“In Hollywood merk je die stereotypes af en toe nog”, zegt Lien. “Zo viel de agente van Andie MacDowell van haar stoel, toen de actrice haar grijze haardos debuteerde. Maar sinds een viertal jaar springen we steeds vaker op die ‘do your thing’-kar, mede dankzij onze vrijere tijdgeest.”

Quote Het belangrijk­ste is, ook bij mannen, own your looks en draag het met veel zelfver­trou­wen. Dan kom je echt met alles weg.

De don’ts van vroeger, zijn nu dus eerder do’s. Lien: “Er zijn eigenlijk geen regels meer op vlak van kleding. Maar het is logisch dat je denkt wanneer je ouder wordt: ‘Past dit nog bij mijn leeftijd?’ Dat doen we allemaal. Mijn antwoord? Natúúrlijk. Het belangrijkste is, ook bij mannen boven de vijftig, own your looks en draag het met veel zelfvertrouwen. Dan kom je echt met alles weg.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Styliste Lien Degol © Dirk Alexander

“Neem nu actrice Tilda Swinton. I love her, I adore her. Ze heeft haar eigen stijlboek. En dat is eigenlijk het geheim van die A-listers die 50+ fashion herdefiniëren. Ze kennen zichzelf, hun persoonlijkheid en brengen dat naar buiten via hun kledij. Met kleren zeg je zonder woorden wie je bent. Tilda Swinton, Iris Apfel … hebben dat goed begrepen.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Actrice Tilda Swinton © Getty Images

Not done?

Of er nog altijd ‘not done’-kledingstukken zijn voor 50-plussers, of ‘de oudere meisjes’, zoals Lien die personen graag noemt? “‘Not done’-kledingstukken zijn er niet, het draait vooral rond doseren. Een combinatie van leer, kant en een dierenprint is misschien too much. Iedereen kan trouwens leer dragen. Maar in plaats van een leren minirok, zou ik dan eerder voor een klassieke leren kokerrok gaan, gecombineerd met een strepen T-shirt en witte sneakers bijvoorbeeld.”

Mannen met stijl

En hoe zit het bij de 50+ fashion voor mannen? “Mannen mogen 60 jaar en enorm extravagant zijn, maar commentaar zullen ze niet krijgen. Spreekt er iemand over de extravagante kledingstijl van muzikant Marcel Vantilt? Ook niet. Bij mannen werkt dat niet zo. Maar zelf commentaar geven, doen ze wel. Kijk naar de Britse journalist en televisiepresentator Piers Morgan die aan de 56-jarige Elizabeth Hurley vroeg om haar bikinifoto - ze heeft een prachtig lijf - ‘weg te steken’. Aan die mentaliteit moeten we dus nog werken.”

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Maar we zijn op de goede weg. “Dat hebben we te danken aan personen zoals de A-listers die stijlvol ouder worden en hun eigen look op latere leeftijd uitspelen. Ze zijn het zout en peper van onze samenleving. En die moeten er zijn, want anders wordt het maai saai”, lacht Lien.

Lang leve ‘de oudere meisjes’ dus.

Lees ook: