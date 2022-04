Oude barbiepoppen kunnen heel wat geld opleveren: dit zijn de zes duurste ter wereld

1. Stefani Canturi Barbie

De duurste barbiepop ter wereld is geveild voor maar liefst 283.763 euro (302.500 dollar). De Stefani Canturi Barbie is ontworpen in 2010 en vernoemd naar de Australische juweelontwerper Stefano Canturi. Hij ontwierp de ketting rond haar hals, gemaakt van smaragd geslepen roze diamanten. Deze zijn omringd door nog eens drie karaat witte diamanten. Je weet wat ze zeggen: diamonds are a girl’s best friend. De opbrengst van de veiling ging naar de Breast Cancer Research Foundation.

2. Barbie en het Diamantkasteel

Ter promotie van de film ‘Barbie en het Diamantkasteel’ werd deze pop ter waarde van 89.115 euro (95.000 dollar) eenmalig gemaakt. Ze werd nooit te koop aangeboden wegens de meer dan 300 diamanten aan haar jurk en accessoires.

3. Barbie door De Beers

In 1999 brak tram vier aan voor Barbie. Ze kleurden haar haren zwart en staken haar in een hippe outfit om te tonen hoe jong ze zich nog voelt. Omdat veertig toch een speciale leeftijd is, werkte Barbie samen met het groot diamantenbedrijf ‘De Beers’. De riem is gemaakt van 160 diamanten, waardoor de pop 79.743 euro (85.000 dollar) waard is.

4. Originele Barbie

De allereerste barbiepop uit 1959 was een grote hit, maar is nu nog vrij zeldzaam. Met haar blonde opsteekkapsel en klassiek gestreept zwart-witte badpak weerspiegelt ze een typische look uit de jaren vijftig. Een eerste editie van deze iconische pop kan heel wat opleveren. Zo werd er eentje geveild voor 25.833 euro (27.450 dollar).

5. Barbie in Midnight Red

Barbie in Midnight Red (1965) maakte deel uit van een collectie van 4.000 poppen die in 2006 bij het veilinghuis Christie’s werden geveild. Veel van de Barbies werden voor hoge bedragen verkocht, maar deze dame in rood was de ster van de avond. Een anonieme vrouw deed een bod van maar liefst 16.032 euro (17.000 dollar).

6. Pink Diamond Barbie

Het designerduo David en Philippe Blond creëerden samen met Bill Greening, hoofdontwerper bij de speelgoedfabrikant Mattel, de Pink Diamond Barbie. Ze maakte haar debuut tijdens The Blond’s New York Fashion Week Spring in 2013. De pop heeft haar naam te danken aan de roze diamanten die met de hand zijn aangebracht op haar jurk. Ze werd geveild voor 14.126 euro (15.000 dollar ) en de opbrengst ging naar de organisatie MAC Aids Fund.

