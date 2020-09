Ottolenghi's nieuwe kookboek bevat lijst aan ‘onvindbare' ingrediënten: culinair journaliste ging na waar je ze kan kopen

Sumak, za’atar en tahin zijn dankzij de immense populariteit van Yotam Ottolenghi en zijn kookboeken inmiddels al te vinden in de meeste supermarkten. Maar de Israëlisch-Britse chef schakelt met ‘Flavour’, geschreven samen met receptontwikkelaar Ixta Belfrage, een versnelling hoger. Hun nieuwe lijst ‘essentiële ingrediënten’ lijkt zo mogelijk nog onbereikbaarder. Want wáár vind je zwarte limoen, gedroogde hibiscusbloemen en Mexicaanse Cascabelpepers? Culinair journaliste Evelien Rutten helpt je in MijnGids op weg en legt uit waar je alles kan kopen.

Net als ‘Plenty’ is Ottolenghi’s nieuwe kookboek ‘Flavour’ volledig gewijd aan groenten. De chef staat stil bij verschillende kookmethoden, manieren om smaak op te bouwen en goede basiscombinaties. Er zit ook veel vernieuwing in het boek: Ottolenghi heeft zich laten inspireren door onder meer de Mexicaanse en Koreaanse keuken. Dat heeft geleid tot een resem fantastische gerechten zoals auberginedumplings ‘alla Parmigiana’, ‘hasselbacks’ van rode biet met limoenbladboter, uien met misoboter en spicy paddenstoelenlasagne.

Doorgewinterd kok en culinair journaliste Evelien Rutten is een Ottolenghi-fan van het eerste uur. Haar favoriet uit ‘Flavour’? “De auberginedumplings ‘alla Parmigiana’. De aubergines worden eerst gegrild, fijngesneden en gemengd met kaas, een eitje en panko (Japanse soort paneermeel, red.). Vervolgens worden ze gerold tot gehaktballetjes en in de tomatensaus gegaard. Fantástisch. Mijn dochter dacht zelfs dat ze vleesgehaktballetjes aan het eten was. De textuur lijkt heel erg op die van vlees.”

Je moet tijd investeren en moeite doen voor een gerecht van Ottolenghi, maar je wordt zeker beloond Evelien Rutten

Er kruipt tijd en moeite in zo’n gerecht, en Rutten wil meteen een illusie doorprikken: deze ingrediënten ga je niet in de buurtsupermarkt op de hoek vinden. “Forget it. Ik heb 500 kookboeken, een koksdiploma en kasten vol kruiden en specerijen, maar ik denk bij sommige ingrediënten nog: ‘waar ga ik dit nu weer vinden?’” Boodschappen doen lijkt daarom soms meer op een expeditie, maar Evelien Rutten heeft veel ervaring in het vinden van zelfs de meest obscure specerijen. Ze helpt de fans op weg door uit te leggen wat de ingrediënten zijn, waarvoor ze dienen en waar je ze kan kopen.

Ottolenghi’s lijst van 16 essentiële ingrediënten:

1. Zwarte knoflook

Wat is het? Gefermenteerde witte knoflook. Het fermentatieproces duurt ongeveer 4 weken en lijkt een beetje op karamelliseren. Daarom smaakt zwarte knoflook zoeter. Zwarte knoflook is plakkeriger en bevat veel antioxidanten. Nog een voordeel: je houdt er geen slechte adem aan over.

Waar wordt het voor gebruikt? Je kan zwarte knoflook op ontelbare manieren gebruiken. Zo kan je ze als snack eten, maar ook toevoegen als smaakmaker in sauzen, op pizza’s en in pasta’s. Zwarte knoflook combineert goed met champignons, tomaten, kaas, geroosterd varkensvlees, worstjes, gegrilde witte vis en schaaldieren, gerookte vleeswaren, gember, chilipepers, kruiden zoals basilicum en koriander, truffels en sesamolie.

Waar koop je het? Zwarte knoflook is wat zeldzamer en niet te vinden bij de meeste supermarkten. Al zijn er bepaalde winkels die een uitgebreid specerijenassortiment hebben. Evelien Rutten: “Een tip die ik graag deel is Groothandel Claessens in Antwerpen. Een fantastische groothandel waar je ook als particulier kan winkelen. Alles is er supervers en ze hebben heel veel groenten en specialiteiten. Bovendien is er een kleine afdeling met ingrediënten speciaal voor Ottolenghi. Hier kan je zeker zwarte knoflook vinden.”

2. Rozenharissa van Belazu

Wat is het? Harissa is een Arabische chilisaus die veel wordt gebruikt in de Midden-Oosterse keuken. Voor rozenharissa wordt de chilipasta vermengd met rozenblaadjes die zorgen voor een aromatische en bloemige smaak. Ottolenghi raadt de rozenharissa van het Engelse Belazu aan, omdat de kwaliteit nogal kan verschillen.

Waar wordt het voor gebruikt? Als smaakmaker of zelfs als tafelzuur. Gebruik het in gerechten met kip, kruid er een roerei mee af of gebruik het als marinade voor vis.

Gewone harissa kan je in elke Marokkaanse winkel vinden. Mocht je geen rozenharissa vinden, kan je altijd 1/3e van de normale harissa gebruiken en een paar druppels rozenwater toevoegen Evelien Rutten

Waar koop je het? Gewone harissa kan je in elke Marokkaanse winkel vinden. “Een alternatief is de Tunesische variëteit Le Phare du Gabon. Die vind je overal, ook in de meeste supermarkten. Mocht je geen rozenharissa vinden, kan je altijd 1/3e van de normale harissa gebruiken en een paar druppels rozenwater toevoegen”, raadt Rutten aan. Online is de betreffende pasta wel te koop. Zie bijvoorbeeld de webshop van Pimenton.

3. Gedroogde zwarte limoen

Wat is het? Ingedroogde limoen. Verse limoenen worden eerst geweekt in zout water en daarna enkele weken gedroogd in de zon. Gedroogde limoenen hebben een scherp, zeer aromatisch parfum. Ze worden veel in de Iraanse keuken gebruikt.

Waar wordt het voor gebruikt? Je kan gedroogde limoen meestoven in soepen, stoofpotjes en sauzen. Kerf ze in met een mes en laat ze meekoken in de saus of rasp ze boven de pan.

Waar koop je het? Bij Groothandel Claessens, waar Evelien Rutten ze een tijd geleden al kocht. “Ik had toen nog geen idee waarvoor ik de limoenen zou gebruiken, maar dacht dat ze wel eens van pas zouden komen. Het zijn net keiharde zwarte steentjes, die veel aroma afgeven.” Ook online vind je zwarte limoen, bijvoorbeeld bij Pit-pit.

4. Aleppo-chilipepers

Wat is het? De Aleppo-peper of Pul Biber is een peper die veel wordt gebruikt in de Midden-Oosterse en Turkse keuken. De chilipepers zijn gemiddeld pittig en fruitig van smaak, met een hint van komijn. Vergelijkbaar met Mexicaanse Ancho-pepers, maar iets zouter.

Waar wordt het voor gebruikt? Meestal in gemalen vorm, bij geroosterde kip, echte shoarma of andere sauzen.

Waar koop je het? Ook Aleppo-pepers ga je niet zomaar vinden. “Ik heb ze nog nergens gevonden, maar heb wel een tip: ga eens kijken bij kruidenwinkel Cajun, in de Hoogstraat in Antwerpen. Zij hebben een enorm assortiment aan kruiden en specerijen”, aldus Rutten.

Dit soort ingrediënten is echt goedkoper bij Aziatische supermarkten Evelien Rutten

5. Gochujan chilipasta

Wat is het? Koreaanse chilipasta gemaakt van chili, rijst en gefermenteerde sojabonen. Dit fermentatieproces geeft de pasta een heel speciale smaak, die wel pittig is en een klein beetje zoetig.

Waar wordt het voor gebruikt? Als toepassing in gerechten of als marinade voor bijvoorbeeld spareribs, tofu, garnalen of rundvlees. Of voor groenten zoals bloemkool, broccoli of pompoen, die je nadien grilt in de oven.

Waar koop je het? Deze chilipasta is in alle Aziatische winkels te koop. Sommige supermarkten zoals Delhaize of Albert Heijn, die een uitgebreide afdeling exotische producten hebben, hebben het wellicht ook in het assortiment. “Maar dan betaal je vaak wel een aanzienlijke prijs”, weet Rutten. “Dit soort ingrediënten is echt goedkoper bij Aziatische supermarkten.”

6. Witte miso

Wat is het? Net als het meer gangbare shiro miso wordt deze Japanse pasta gemaakt van gefermenteerde sojabonen en rijst. Witte miso wordt korter gefermenteerd en is daardoor milder en zoeter van smaak.

Waar wordt het voor gebruikt? In allerlei gerechten: als smaakmaker in de soep of saus, als marinade of als dressing voor salades.

Waar koop je het? Witte miso is iets zeldzamer en dus zal je ervoor naar een Aziatische supermarkt moeten. Evelien Rutten tipt Tong Fong, een Thaise supermarkt aan de Boomsesteenweg in Wilrijk. “Of je kan de persoon die verantwoordelijk is voor de bestellingen in je lokale supermarkt aanspreken en vragen of ze dit in hun assortiment willen opnemen.”

7. Shaoxing gefermenteerde rijstwijn

Wat is het? Deze Chinese rijstwijn wordt gemaakt van gekookte rijst die gefermenteerd wordt. Na een paar weken wordt de rijst uitgeperst. De vloeistof die overblijft, is rijstwijn. De drank wordt daarna helder gemaakt, gekleurd (vaak met karamel) en gepasteuriseerd.

Waar wordt het voor gebruikt? Als marinade (vooral bij kipgerechten) en als smaakmaker in (noedel)soepen en sauzen.

Waar koop je het? Trek gerust een middag uit om aankopen te doen bij de Aziatische supermarkt, want ook deze rijstwijn vind je zeker hier. Liever online? Kijk dan bij Pimenton.

8. Gedroogde hibiscusbloemen

Wat is het? Hibiscus is vooral gekend als basis van vruchtenthee. In Mexico worden de bloemen Flor De Jamaica genoemd. Als de gedroogde bloemen met heet water worden overgoten, geven ze een bijzondere, pittige smaak af die nog het best te vergelijken is met cranberries.

Waar wordt het voor gebruikt? In desserts, bij het maken van ijs, in de thee of voor het parfumeren van cocktails.

Waar koop je het? Online, via bol.com of Pimenton.

9. Squid Thaise vissaus

Wat is het? Vissaus wordt gemaakt van vis die eerst gezouten is en dan maanden tot jaren wordt gefermenteerd.

Waar wordt het voor gebruikt? Vissaus heeft een heel specifieke smaak en wordt gebruikt om (wok)gerechten op smaak te brengen. In de Zuidoost-Aziatische keuken is het ook een vervanger van zout.

Waar koop je het? Gewone Thaise vissaus vind je in bijna alle supermarkten, maar Ottolenghi geeft de voorkeur aan een bepaald merk: Squid. Dat vind je in de webshop van Oriental.

10. Gedroogde Mexicaanse Cascabelpepers

Wat is het? Cascabelpepers zijn ronde pepers met een medium-hete smaak. De pepers zijn ook bekend als Little bell of Rattle chili, omdat de zaden in de pepers loszitten.

Waar wordt het voor gebruikt? Cascabelpepers worden gebruikt in de Mexicaanse keuken en passen door hun rokerige smaak goed bij tomaten of tomatillos in stoofschotels, enchilada’s, fajita’s, salsa’s en sauzen. Je kan de gedroogde pepers zelf malen tot vlokken of poeder, je kan ze weken en vervolgens in stukjes snijden of je kan ze eerst bakken op een matig vuur in een droge koekenpan. Zo geven ze nog meer smaak af.

Waar koop je het? Online, bij Tjin’s Toko.

11. Gedroogde Mexicaanse Anchopepers

Wat is het? Anchochili’s zijn licht pikante chilipepers met een smaak van tabak en gedroogd fruit.

Waar wordt het voor gebruikt? In moles, typische rijke Mexicaanse sauzen, en salsa’s.

Waar koop je het? Via de webshop van WestlandPeppers.

12. Indiase ingelegde Mango

Wat is het? Mango die is ingelegd met zuur en chilipepers. Vergelijkbaar met chutney, maar iets minder zoet.

Waar wordt het voor gebruikt? Zoals bij alle pickles: als tafelzuur en smaakmaker bij gerechten. Rutten zet graag gepekelde groenten op tafel samen met (rozen)harissa. “In plaats van ketchup, mosterd en mayonaise. Dit zijn fantastische smaakmakers.”

Waar koop je het? Ingelegde mango van Patak’s wordt bij onder anderen Carrefour en Delhaize verkocht. Ottolenghi gebruikt het merk Swad, online te koop bij Pimenton.

Ottolenghi gebruikt biologische zwarte bonen van het merk Amaïzin. Je vindt dit in alle BioPlanet-winkels Evelien Rutten

13. Biologische zwarte bonen in blik

Wat is het? De zwarte boon is een peulvrucht en erg populair in de Mexicaanse keuken. Zwarte bonen worden gebruikt in burrito’s en bij rijstgerechten.

Waar koop je het? Ottolenghi gebruikt biologische zwarte bonen van het merk Amaïzin. Je vindt dit in alle BioPlanet-winkels.

14. Gedroogde chipotlepepers

Wat is het? Chipotle is een echte klassieker in de Mexicaanse keuken. Het is geen aparte pepersoort, maar een gerookte en gedroogde jalapeñopeper. Chipotlepepers zijn in potten te koop en hebben een rokerige smaak.

Waar wordt het voor gebruikt? Als smaakmaker in soepen, stoofschotels en sauzen.

Waar koop je het? Online via Westland Pepper of Pimenton, maar ook in de betere kruidenwinkels of delicatessenzaken

15. Tamarindepasta

Wat is het? Tamarinde zijn peulen van de tropische boomsoort Tamarindus Indica. Het vruchtvlees van die peulen wordt ingekookt om tamarindepasta te maken.

Waar wordt het voor gebruikt? Tamarinde is populair in o.a. de Indiase, Thaise en Indonesische keuken. De lichtzure smaak van de pasta geeft een frisse toets aan marinades en stoofschotels.

Waar koop je het? De meeste supermarkten met een uitgebreid assortiment voor wereldkeuken hebben tamarindepasta wel in het schap. Anders bij kruiden- en delicatessenzaken.

16. Gemalen kardemom uit Sri Lanka

Wat is het? Kardemom is een specerij met een zoete, scherpe geur en smaakt naar bergamot, citroen en kamfer.

Waar wordt het voor gebruikt? Kardemom dient als smaakmaker in curry’s, sauzen, speculaas, cake, thee en havermoutpap.

Waar koop je het? De chef zweert bij het merk Mill & Mortar, en dat vind je gemakkelijk online bij Camellia.

