Ordinaire kappers zijn passé, ontdek deze 5 nieuwe types: “Geen zorgen, de blinde kapper ziet goed wat hij doet”

Gewoon naar de kapper? Zo 2021. Dit najaar geniet je van de rust in de stoel van de stiltekapper of laat je de man/vrouw met de schaar al je stress wegknippen. Jawel: we gaan een tijdperk in met meer unieke, gespecialiseerde of gepersonaliseerde kapsalons, zodat je er niet meer buiten hoeft te wandelen met een naar gevoel. Onze beautyredactrice lijst ineens alle interessante adressen op.

Naar de kapper om blokkades uit je haar te laten knippen? Dat kan bij de holistische kapper. Het idee: alles wat we meemaken wordt mee opgeslagen in je haardos. Dat is niet per se een nieuw. Bij oude stammen zei de lengte van het haar iets over je status, monniken scheren zich bewust kaal omdat het hen zou helpen helderder te denken.

En ook wetenschappelijk gezien zit er iets in: wie een haar onder de microscoop legt, kan daaraan aflezen of er bepaalde tekorten zijn. En de band tussen stress en haar(uitval) werd al meermaals door onderzoeken bewezen. Als je een afspraak boekt wel even duimen dat je niet zoveel blokkades met je meedraagt dat je met een kort pixiekopje naar buiten moet.

Waar? In Nederland kan je al terecht voor een ceremoniële snit. In eigen land beperken de holistische invloeden zich vooralsnog tot rustgevende muziek, energetische massages of holistische consults waarbij niet alleen naar het haar, maar ook de huid, (mentale) gezondheid en levensstijl besproken worden. Le Salon in Brugge

Søstre in Antwerpen

Lillith in Kalmthout

• En thuis?

Doe het zelf door wat goede vibes toe te voegen aan je doucheritueel met kristallen en een stevige dosis plant power.

Volledig scherm © rv

1. Aromatica, Rosemary Scalp Scaling Shampoo, 24,99 euro bij littlewonderland.nl

2. Crystallove, Scalp Gua Sha, 39,98 euro bij Douglas

3. Aveda, Botanical Repair Strengthening Overnight Serum, 45 euro bij aveda.eu

“Mooi weer vandaag, hé?” Deze zin hoef je alvast nooit meer in een kapsalon te horen als je dat niet wil. De tijd dat tijdens een knipbeurt niet alleen de haren, maar ook de clichématige uitspraken in het rond dwarrelden, ligt achter ons. Wie liever geniet van rust en stilte dan van smalltalk, kan daarvoor terecht bij de stiltekapper.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Getty Images

Het fenomeen komt oorspronkelijk uit Engeland, waar it-kapsalon Bauhaus als eerste de stille stoel introduceerde: een plekje waar je in stilte kan ontspannen terwijl de kapper met je lokken aan de slag gaat.

Waar? Ook bij ons kan je een stille stoel reserveren, al zijn er ook zaken die liever volledig baden in stilte. Neem een boek mee, zet een rustig muziekje op, mediteer of droom lekker weg. En stap helemaal ontspannen, inclusief nieuwe coupe, weer buiten. P.S.: over je kapsel mag uiteraard wél gepraat worden. Studio Gaga in Gent

Natural Hair and Silence in Gent

Wie krullen heeft, die weet: de ene krul is de andere niet. En die weet helaas ook dat niet iedere kapper daarvan op de hoogte is. Maar al te vaak stap je het salon buiten met een prachtige gebrushte coupe, die twee dagen later, wanneer je het zelf gewassen hebt, helemaal niet bij je haar blijkt te passen. Om nog te zwijgen van de gevreesde driehoek: plat bovenaan, volumineus aan de onderkant.

Krullen hebben niet alleen de juiste verzorging nodig, maar ook de juiste kniptechniek en droogmethode. Dé place to be? De krullenkapper natuurlijk. De naam zegt het al: ze zijn gespecialiseerd in krullen. Ze kennen de laatste nieuwe technieken en producten, en vinden het daarnaast vooral belangrijk om die aan jou aan te leren. Het resultaat? Mooie volumineuze krullen zonder pluis. Want ja, dat kan dus.

Doen? Een tripje naar de krullenkapper is geen standaard kappersbezoek. Voor een eerste bezoek ben je makkelijk 2 uur à 2,5 uur kwijt. Niet zo buitensporig als je weet dat je altijd start met een uitgebreide consultatie waarbij het type krul bepaald wordt, gevolgd door een bespreking van je wensen en haarnoden. Pas daarna wordt het haar geknipt, meestal volgens de dry cut techniek, én krijg je zelf de juiste technieken aangeleerd om het te stylen en verzorgen. Kapper Krul in Hombeek

‘t Haarhuys in Nijlen

Curl Studio in Leuven

• En thuis?

Thuis blaas je die krullen leven in met de juiste verzorging.

Volledig scherm © rv

1. L’Oreal Professionel, Curl Expression Intensive moisturizing cleansing cream, 18,50 euro bij de kapper

2. Activilon, Acticurl Curl Activator, 9,99 euro bij Kruidvat

3. Shea Moisture, Curl Enhancing Smoothie, 15,99 euro bij sheamoisture.com

Geen zorgen, de blinde kapper ziet gelukkig heel goed wat hij doet. Je wandelt dus niet met een schots en scheve coupe naar buiten. De enige die niets ziet, ben jij. Want bij de blinde kapper hangt er nergens een spiegel aan de muur.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Getty Images

Handig voor wie liever geen uren zijn of haar eigen spiegelbeeld zit te staren, maar ook voor de kapper zelf want die worden niet afgeleid door verkrampte tronies in de spiegel wanneer de kleur of het kapsel nog niet klaar is. Wie wil kan bovendien vaak plaatsnemen aan een lange of ronde tafel, zo wordt het knippen meteen een sociaal gebeuren.

Waar? Wees gerust: voor en na het knippen en/of kleuren komt er alsnog een spiegel aan te pas. Dankzij verplaatsbare spiegels weet je precies welk kapsel je te wachten staat en kan je achteraf het eindresultaat beoordelen. Cheveux Bizarre in Tongerlo

Barber in Wetteren

Headlines in Antwerpen

Waarom voor chemische producten kiezen als het ook natuurlijk kan? Dat is het motto van de nieuwe generatie biokappers. En dankzij moderne technologie en green chemistry zijn planten- en kruidenkleuringen al lang niet meer alleen de herkenbare rode hennacoupes van vroeger. Laat je haar verzorgen door 100 procent biologische producten, en pik ondertussen nog een beetje aromatherapie of, als je geluk hebt, een ayurvedische hoofdmassage mee.

Waar? Een must voor wie graag back to nature gaat. Sommige biokappers bieden in de lente en zomer zelfs een buitenkapsalon aan, waarbij je kan genieten van een ontspannend momentje in het groen. Haarfijn in Hamme

Natuurkapper in Antwerpen

L’Atelier Végétal in Evere

De Biokapper in Gent

• En thuis?

Graag de natuurlijke lijn doortrekken? Dat doe je met deze duurzame producten.

Volledig scherm © rv

1. Mustela, BIO Solide 2-in1 douche-shampoo, 9,20 euro bij de apotheek

2. Wella, ELEMENTS Calming Serum, 39,99 euro bij het kapsalon

3. Beauty Disrupted, Amazonian Amour Conditioner Bar, 23 euro bij Beauty by Kroonen

