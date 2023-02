Orale seks is vies en de man heeft altijd zin: deze ideeën over seks zijn passé, zegt de Vlaming

Welk idee over seks heb je moeten afleren, of zou je nog willen afleren? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 38.100 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Een man moet geen gigantische penis hebben om goed te zijn in bed.”

Lessen voor thuis: “Seks zonder liefde kan evengoed heet, lekker en goed zijn”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt deze week? We zijn allemaal opgegroeid met romantische komedies die ons beeld over seks gekleurd hebben.

“Het viel meteen op”, begint Uwe. “Heel veel mensen waren lange tijd overtuigd van het idee: you have to save yourself for the one. Je mag alleen maar vrijen met iemand waarmee je een diepe liefdesconnectie voelt. Maar hoe langer hoe meer hebben we door dat het een verwrongen concept is. Het is echt wel oké om liefde en lust van elkaar los te koppelen. Seks zonder liefde kan evengoed hete, lekkere, goeie seks zijn.”

Quote Iemand stuurde: ‘Ik dacht dat je als man altijd moest klaarkomen om te genieten van seks, maar dat klopt niet’. Uwe Porters

Nog iets waar mensen een mening over hebben: monogamie. “Steeds meer mensen hebben door dat het eigenlijk een verbintenis is die we onszelf opleggen. En je mag daar gerust van afstappen. Iemand verwoordde het mooi. Hij zei: ‘Het is niet omdat je met elkaar trouwt, dat je voor altijd moét vrijen met elkaar, en met niemand anders.’ Het mág en kán ook anders.”

“Voor vele vrouwen was seks lange tijd gecentraliseerd rond ‘geven’. Ze ‘geven’ hun partner een blowjob of seks. Maar vragen naar wat ze zelf leuk vinden? Dat ligt moeilijker. Gelukkig dringt het door dat ze ook hun eigen genot en verlangens op de voorgrond mogen plaatsen.”

Romcoms hebben ook ons idee over orgasmes beïnvloed, merkt Uwe. “We gingen er lange tijd van uit dat klaarkomen een must is. Er zijn vrouwen die toegeven dat ze lange tijd hun orgasmes faketen. Maar de climax hoeft niet het einddoel te zijn. Er zijn daarnaast ook een heleboel mannen die zo denken. ‘Ik dacht dat je als man altijd moest klaarkomen om te genieten van seks, maar dat klopt niet’, stuurde iemand.”

In romantische films zie je bovendien enkel mensen met perfecte lijven. En dat is geen realistische weerspiegeling van het echte leven. “Een misvatting die mensen proberen los te laten: ‘Ik heb geen maatje 36 of 38, dus ik kan er niet sexy uitzien’. Of: ‘Alleen mooie mensen kunnen fijne seks hebben’. Je kledingmaat of uiterlijk hebben niks te maken met je aantrekkelijkheid of seksuele prestaties.”

Voor de rest maken de reacties duidelijk dat we nog steeds niet vrij en vrank zijn tussen de lakens. “Volgers op Instagram sturen dat ze moesten afstappen van het idee dat seks, masturbatie, beffen, penetratie of seks na een bevalling vies is. Het woordje ‘vies’ komt superveel terug. Ongezien.”

“Waar dat gevoel vandaan komt? Ik weet het niet goed. Mogelijk heeft het te maken met de beperkte seksuele opvoeding die gepaard ging met schaamte. In ieder geval toont het aan hoe belangrijk het is dat we op een normale, niet oordelende manier leren praten over seks. Pas dan kunnen we van die schaamtegevoelens afkomen.”

