Oraal in de cinemazaal tot de eerste keer anaal: 40 Vlamingen over de seks die ze nooit meer vergeten

Welke intieme ervaring ga jij nooit vergeten? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 31.600 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Toen ik mijn vriendin op vakantie in Zweden voor het eerst deed klaarkomen enkel door penetratie.”

Lessen voor thuis: “We koesteren momenten waarin we compleet verzwolgen worden door ons verlangen”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt deze keer? Veel mensen hebben een seksueel getinte herinnering waar ze met pretlichtjes in de ogen aan terugdenken. “Voor acht uur ’s ochtends had ik al meer dan driehonderd reacties gekregen op de vraag”, zegt Porters. “Ongelooflijk!”

De antwoorden lopen ook erg uiteen. Vaak zijn het de spannende, onverwachte of zelfs lichtjes illegale hoogtepuntjes die we voor de rest van ons leven koesteren, zegt Porters met een lachje. “Het gaat om momenten waarin mensen zo compleet verzwolgen werden door hun verlangen. Denk aan seks in de gang van een hotel, op een openbare plaats, in de auto, in een cinemazaal, op het werk met een collega ... noem maar op. Het zijn zulke unieke dingen, die eigenlijk niet mochten maar wel heel opwindend waren, waar we aan blijven terugdenken.”

Soms kan dat best ver gaan, merkt Uwe, zoals seks in een parenclub, partnerruil, een stomende vrijpartij met meerdere mensen. Al hoeft zo’n herinnering helemaal niet kinky te zijn. “Een vrouw vertelde dat ze een sensuele massage had gekregen van haar lief, maar dat er voor de rest niks was gebeurd. Ook dàt kan speciaal zijn en blijven nazinderen.”

Verder zijn het de ‘eerste keren’ die in ons hoofd blijven hangen. “De eerste keer met een seksspeeltje, de eerste keer opnieuw seks na een bevalling, de eerste keer gedomineerd worden. Ook de eerste keer seks tout court — al dan niet met de huidige partner — komt geregeld voor. Logisch”, zegt Porters, “want achter dat moment schuilt een gigantische opbouw. Je hebt over dat moment nagedacht, gedroomd, gefantaseerd. Of die eerste keer met een geliefde nu goed of slecht ging, het blijft een belangrijke herinnering die ergens mee de basis heeft gelegd voor je relatie.”

Frappant is dat veel vrouwen zich hun eerste orgasme goed herinneren, alsof het de dag van gisteren was. Dat toont dat de orgasmekloof nog steeds fel aanwezig is. Er zijn zelfs mannen die aangeven dat ze enorm genoten toen hun vrouw voor de eerste keer klaarkwam. “Het orgasme bij de man is nogal rechttoe rechtaan. Maar als de vrouw een climax beleeft, is dat een soort beloning of schouderklopje. Als in: ‘goed gedaan, schat’. Zéker als de vrouw al spuitend klaarkomt. Dat is en blijft precies de Heilige Graal. Want alle gekheid op een stokje: ik krijg elke dag wel een berichtje van een man die vraagt om tips om een vrouw te doen squirten. Terwijl niet elke vrouw dat kan. Mannen, laat het dus zeker geen streefdoel zijn, maar een leuk extraatje als het ooit eens voorvalt.”

