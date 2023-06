Opvallende make-up regeert op de festivalwei: 8 looks (met véél glitter) om zelf te dragen

Het festivalseizoen is officieel gestart. En daarvoor halen we — waarschijnlijk onder het mom van ‘alles voor een mooie foto’ — alsmaar opvallendere outfits uit de kast. Maar ook ons gezicht moet eruit springen. Inspiratie vinden we bij de grootste celebrity's en op sociale media. Van graphic eyeliner tot alles vol glitter: 8 hippe make-uplooks voor dit festivalseizoen.

Een neutrale make-uplook is ideaal voor een zomerse dag. In de avond mag dat weleens een smokey eye zijn. Maar op een festival kunnen we volop experimenteren met onze make-up, zeker anno 2023. Geen kleur is te gek en niets is te veel.

Op populair videoplatform TikTok ontbreekt het dan ook voor deze zomer alvast niet aan inspiratie. Zo heeft de hashtag #festivalmakeup zo’n 266.4 miljoen views. Hieruit verzamelden we de acht hipste make-uplooks voor op een festival en tonen we je hoe je ze zelf kan creëren.

Volledig scherm V.l.n.r: Gigi Hadid, Sabrina Carpenter, Camila Cabello. © Instagram @patrickta en @nikki_makeup

Steentjes op je gezicht plakken voor een festival is al enkele jaren populair. Ze tillen je look in een-twee-drie naar een hoger niveau. Anno 2023 plak je de steentjes echter niet op je wang of op je voorhoofd.

Breng de diamantjes in plaats daarvan aan op je ooglid of in een patroon rond je oog. Hou de rest van je make-up minimaal. Zo kunnen de steentjes pas echt stralen. Het vergt wel wat geduld en precisiewerk, maar het resultaat mag er absoluut wezen.

KIJK. Zo creëer je de look zelf

Volledig scherm Links: Addison Rae. Rechts: Camila Cabello. © Instagram @patrickta

Graphic eyeliner is een van de meest trendy make-uplooks van het moment. Mede dankzij series als ‘Euphoria’, waardoor de look talloze keren werd gedeeld en gerecreëerd op het videoplatform TikTok. Zo heeft de hashtag #graphicliner maar liefst 2.5 miljard views op de app en #graphiclinertutorial heeft er 31.1 miljoen.

Sociale media barst dus van inspiratie. Experimenteer: geen vorm of kleur is hier te gek. Al vraagt deze look wel wat oefening. Onze tip: probeer deze make-uplook in combinatie met de andere trends uit ons lijstje.

KIJK. Enkele belangrijke do’s en don’ts leer je hier

Volledig scherm V.l.n.r: Karlie Kloss, Dua Lipa en Dixie D'Amelio. © Instagram @hungvanngo, @dualipa en @patrickta

Wie festivalmake-up zegt, zegt meteen glitter. Glinsterende ogen is ook dit jaar nog steeds dé look bij uitstek. Het is tijdloos en simpel en staat iedereen.

Tip: breng zeker een primer aan onder je make-up, zodat de glitter langer blijft zitten. Met een zwarte eyeliner en valse wimpers creëer je een nog dramatischere make-uplook.

KIJK. Zo creëer je een pastelpaarse glitterlook voor je ogen

Volledig scherm V.l.n.r: Charli D'Amelio, Gigi Hadid, Alexa Demie uit 'Euphoria'. © Instagram @patrickta en @kirinrider

Niet enkel voor in je kleerkast: ook op je gezicht zijn neon- of fluokleuren een grote trend dit festivalseizoen. Wie extra flashy wil gaan, kan dus bijvoorbeeld opteren voor fluoroze of neongroene oogschaduw.

Ook hier is de rest van je make-uplook neutraal houden aangeraden. Zodat het neon echt spreekt. Je kan wel voor een match met je manicure zorgen, bijvoorbeeld. Ook heel tof: op je ogen een lijntje tekenen in een fluokleur.

KIJK. Drie looks met fluokleuren, voor de durvers

Volledig scherm Links: Kendall Jenner. Rechts: supermodel Joan Smalls. © instagram @kendalljenner en @joansmalls

Pastelkleuren zijn nog zo’n ontzettend geliefde look du moment. Onder andere gespot op it-girl Kendall Jenner. Een aanrader voor iedereen die een makkelijke, zwoele en zachte make-uplook zoekt. Extra leuk: kies twee tinten en meng ze voor een tof contrast.

KIJK. Een pastelpaarse look, mét steentjes, liner en glitter (ja, combineren mag)

Volledig scherm V.l.n.r: Barbie Ferreira, Lili Reinhart en Madelaine Petsch. © Instagram @barbieferreira en @patrickta

Dikwijls heb je niet heel je make-upkast mee op een festival. Deze make-uptrend is dan ook perfect voor als je tijd hebt voor maar één kleur oogschaduw. Saai? Integendeel. Breng de kleur aan over je hele ooglid en klaar. Of breng de kleur aan in je binnenste ooghoeken en meng dan zachtjes naar het midden van je oogleden voor een iets specialere ooglook.

Fun fact: je kan hiervoor ook gewoon je blush gebruiken. Subtiel, maar zeker niet minder mooi. Perfect hoeft dat er ook niet uit te zien, met monochroom is een beetje nonchalance toegelaten.

KIJK. Zo creëer je een monochrome look met een blush

Volledig scherm Links: Madelyn Cline. Rechts: Vanessa Hudgens. © Instagram @patrickta

Een andere erg populaire look op sociale media zijn de ‘siren eyes’. Zo is de hashtag #sireneyes al zo'n 1.2 miljard keer bekeken op het videoplatform TikTok. Een meer sexy versie van de gewone ‘winged eyeliner’.

‘Siren eyes’ creëer je makkelijk met een oogpotlood, oogschaduw of eyeliner. Je accentueert hierbij vooral je binnenste ooghoek. Dat geeft je ogen de illusie van een smalle en langwerpige cateye-vorm.

Welke kleuren je hiervoor kiest, kan je volledig zelf bepalen. Ga voor een grungelook met donkere tinten en veel zwart. Glitter maakt het feestelijker, maar ook ‘siren eyes’ met fluo en pastel kan perfect.

KIJK. Zo neem je die binnenste ooghoek mee onder handen

Volledig scherm Links: Hailey Bieber. Rechts: model Elsa Hosk © Instagram @nikki_makeup en hungvanngo

Deze trend komt ook overgewaaid uit onze kledingkast. Zo zijn metallic accessoires en sandalen momenteel erg in de mode. Maar op je ogen kan én mag het dus ook.

Minder rommelig dan glitter, maar minstens even opvallend. Je hebt twee opties: breng metallic (vloeibare) oogschaduw aan op je volledige ooglid of creëer een lijntje langs je wimpers.

KIJK. Met één product creëer je al een volledige look

#metalliceyeshadow #liquideyeshadow #collection #affordable #makeup ♬ Stories - Lux-Inspira @collectioncosmetics METALLIC EYESHADOW 2 WAYS ⚡️Would you try this? 👇 #metallic

