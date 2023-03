Zondagnacht was het weer zo ver: de sterren van Hollywood maakte zich op voor de poepchique Oscars. Naast films en acteertalent stond ook glamour centraal. Het valt op hoe nonchalant de kapsels bij grote artiesten als Rihanna, Kendall Jenner en Florence Pugh zaten. De algemene ‘haircutcode’ klonk: een hoge nonchalante dot. “Strak opsteken is erg in”, licht BV-kapper Jochen Vanhoudt toe.

Voor de 95ste editie van de Oscars blonken heel wat celebs op de rode loper in LA of op de afterparty. Naast onze eigen regisseur Lukas Dhondt verschenen er natuurlijk ook heel wat it-girls. Van actrice Vanessa Hudgens tot zangeres Rihanna. En zij leren ons wel vaker wat ‘in’ is. Zo domineerde deze editie het strakke opsteekkapsel. Vaarwel los haar! Hoe gekker de staart of dot, hoe cooler, aldus de bekende koppen.

“De kapsels zijn wat ze noemen de graphic hair updo”, legt BV-kapper Jochen Vanhoudt uit. “Al een tijdje populair bij mensen met een Afrikaans haartype. Meestal kiezen ze voor felle krullen met valse stukjes haar.” Maar ook modellen als Hailey Bieber zagen we al vaker de deur uitgaan met een bun. “Toch is het de eerste keer dat we op de rode loper het opsteekkapsel zo veel zien”, zegt Vanhoudt nog. “En dan vooral zonder al te veel volume. Heel erg strak naar achter gekampt en super shiny leek the way to go.”

Dit waren de opvallendste looks.

De Riri-dot

Bij de zwangere Rihanna leek het wel of ze haar kapsel snel zelf had gefixt. Met babyhaartje die langs haar oren uitpuilen en een dot met een lokje los bovenaan, gaat de zangeres voor een nonchalant. Maar met haar felrode lippen en mooie doorschijnende zwarte jurk staat het toch nog heel feestelijk.

Kapper Jochen Vanhoudt: “Dit opsteekkapsel is best voor zelfzekere dames, want het accentueert je gezicht én je juwelen beter. Bij Rihanna werd er eerst een staart gemaakt, waar vervolgens een knoop wordt ingelegd. Alles wordt nonchalant vastgepind.”

Volledig scherm © Photo News

Een staartje met een extra

Haar look met korte pony doet een beetje denken aan die van Audrey Hepburn, maar actrice Florence Pugh geeft er toch haar eigen draai aan. Letterlijk: ze kiest een paardenstaart die je voor de helft naar voor klapt: op z’n minst uniek.

Kapper Jochen Vanhoudt: “Florence kreeg een staart die ze vastpinnen langs de voorkant, zodat er een soort froufrou gecreëerd wordt. Ze werkten het af met een zwart accessoire.”

Volledig scherm © REUTERS

Een metertje hoog

Het opvallendste opsteekkapsel? Dat moet van actrice Danai Gurira zijn. Ze ging absoluut voor een statement kapsel dat bestaat uit vier ‘torentjes’ haar. En de zwaartekracht heeft daar alles behalve een invloed op. Ze werkt haar coupe af met een mooi zilveren haarbandje.

Kapper Jochen Vanhoudt: “Hier werd een vals stuk haar vastgezet op een staart of dot.”

Volledig scherm © Getty Images via AFP

Klassieke Cara

Cara Delevingne vertelde recent in een interview over haar drank- en drugsverslaving, maar het model en actrice stond toch maar mooi te blinken tijdens de Oscars. Ook zij had de ‘haircode’ begrepen: een laag dotje met gel naar achter gekamd.

Volledig scherm © Photo News

Pin-up

Model Winnie Harlow’s gekrulde opsteekkapsel ziet er uit alsof ze er amper werk aan had. Met opgestoken krullen gaat ze voor een kapsel dat mooi rond haar gezicht valt. Om het af te maken, laat ze ook enkele plukken van haar pony nonchalant op haar voorhoofd vallen.

Volledig scherm © AFP

Ook op de afterparty

Model Kendall Jenner kwam op de Vanity Fair Oscar afterparty in Beverly Hills eveneens met een opsteekkapsel aanzetten. Net als actrice Vanessa Hudgens. Het kapsel van Kendall katapulteert ons bijna terug naar de jaren 2000: ze ging voor een middenstreep en liet enkele plukjes loshangen. Dat laatse moest je ook Hudgens geen twee keer zeggen.

Volledig scherm © ANP / EPA, PHOTONEWS

Tinkerbell

Actrice Sandra Oh’s kapsel wordt online omschreven als dat van Disneyfiguurtje Tinkerbell. Ook zij ging voor een nonchalante dot met plukjes die loshangen. Haar look doet een beetje denken aan de messy bun: alsof je na het sporten snel een knotje maakt.

Volledig scherm © AFP

De twee Emily’s

Dat het rijtje vrouwen met een dot erg lang was zondag, bewijzen ook actrice Emily Blunt en model Emily Ratajkowski. Beiden gingen ze voor een gelijkaardige coupe: strak naar achter en nonchalant aan de achterkant. En ook bij hen komen hun oorbellen extra mooi uit.

Volledig scherm © AFP, PHOTONEWS

Gaga met een twist

Zangeres Lady Gaga is niet bang om te experimenteren, dus ook niet met opsteekkapsel. Met een gevlochten lage dot gaat ze voor een klassieker met twist: de chignon mét visgraat.

Kapper Jochen Vanhoudt: “Door haar donkere uitgroei leek Lady Gaga plots een brunette. Ook hier valt op dat haar haren heel hard en strek ingevlochten zijn. Helemaal mee met de trend, dus!”, sluit Vanhoudt af.

Volledig scherm © ANP / EPA

