Opruimcoaches geven tips: “Begin bij de fruitschaal of de keukenla. Dat zijn rommelmagneten” Hanneke Van Houwelingen

03 januari 2019

14u51

Bron: AD 0 Nina Het eerste goede voornemen van 2019 waar niks van terecht zal komen: het huis opruimen. In april liggen uw sleutels nog steeds in de fruitschaal. Maar zo moeilijk is ‘ontspullen’ nu ook weer niet, zeggen twee opruimcoaches.

Bij een nieuw jaar hoort een frisse start. In het geval van opruimcoach Caroline Griep was dat letterlijk. “Ik heb deze week mijn wc-borstel weggegooid. Die stond al negen jaar in mijn huis. Opeens dacht ik: wat een vies ding is dat.”



Zo, weer een klusje afgevinkt. Want dat is de hoofdboodschap van de supersorteerder: wie zijn huis wil opruimen, moet kleine, overzichtelijke opdrachten uitvoeren. Dus begin bij de fruitschaal of de keukenla. Griep: “Dat zijn rommelmagneten. Dat nagelschaartje in de fruitschaal breng je gelijk naar de badkamer. En zoek bij die stapel post gelijk uit of er iets tussenzit dat je voortaan online kunt doen.”

