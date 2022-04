OPROEP. Zit jij met vragen over grensoverschrijdend gedrag?

COLUMN. Vera en haar zoontje David vluchtten uit Oekraïne: “Voelt zo vreemd om hier in België de toerist uit te hangen”

Vera Gruzova (34) is een alleenstaande mama en mindfulnesstrainer uit het Oekraïense Odessa. Begin maart vluchtte ze met haar zoontje David (bijna 5) naar België, haar moeder en broer bleven achter. Vera dacht na enkele weken te kunnen terugkeren, maar dat is ijdele hoop. “Het is alsof de pauzeknop is ingedrukt: mijn soep staat er nog gewoon in mijn frigo.”

4 april