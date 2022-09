OPROEP. Welke vragen over rugklachten wil je voorleggen aan onze expert?

Elk jaar heeft 1 op de 4 mensen boven de 18 jaar last van hun onderrug. Is die pijn erfelijk of wordt die vooral bepaald door onze levensstijl? Kan je rugpijn oplossen en/of draaglijker maken? Vraag je je af of te veel zitten rugpijn in de hand werkt? Is er een gouden tip om zware dingen te tillen zonder je rug te belasten? Is elke sport goed voor ons lichaam? Hoe groot is de impact van een goede matras? Hoe behandel je anno 2022 een hernia het best?