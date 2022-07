OPROEP. Welke vragen over je haar wil jij voorleggen aan onze expert?

Puistjes, droge huid of dikke wallen: vliegen doet je huid geen deugd. “Smeer slim, niet met een zware crème”

Je stapt van het vliegtuig en denkt: yes, vakantie. Maar je huid is net iets minder in de wolken, want de lucht in een vliegtuig zorgt immers voor een gezwollen gevoel en uitdroging. Wie zich opmaakt voor een verre reis, verwent zijn velletje maar best, voor, tijdens en na de vlucht. Beautyredactrice Sophie legt uit hoe je dat doet. “Anders heb je misschien tot zelfs dagen later nog last.”

4 juli