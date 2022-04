OPROEP. Welke vraag heb jij altijd al eens willen stellen aan iemand uit de pornowereld?

COLUMN. Lien Van de Kelder voelt de oorlog in Thailand: “Mijn Russische buur vragen hoe het gaat, is dat provoce­rend?”

Lien Van de Kelder (39) woont al enkele weken samen met haar kinderen Jeanne en Victor en haar man Hans in Thailand. Na een week in Bangkok is het weer tijd om naar het rustige Phuket te trekken om er Vaderdag te vieren, al loopt dat niet van een leien dakje. “Thaise efficiëntie”, weet Lien ondertussen. Eens aangekomen in Phuket voelt ze hoe de oorlog in Oekraïne tot bij de filmcrew voelbaar is. “ Ik heb geen zin om geweld, al is het verbaal, naar hier te halen.”

13 april