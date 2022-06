OPROEP. Wat vind jij als ouder van de nieuwe regel bij kraambezoeken? Geef ons je mening

Generatie rookvrij? Op Werelddag Zonder Tabak trekt tabakoloog aan de alarmbel

Op deze werelddag zonder tabak vraagt de WHO om stil te staan bij de negatieve gevolgen van roken. En voor die gevolgen trekt ook tabakologe Catherine Meurisse aan de alarmbel. Vooral bij onze jongeren, want voor sommigen onder hen is de sigaret weer hot. In films, series of op sociale media: roken wordt er geprezen als sexy en stoer. Moeten ouders hun kinderen beter beschermen, en hoe? “Ik zou liegen als ik zei dat ik me er geen zorgen over maak.”

