OPROEP. Wat met liefde in tijden van corona? Redactie

16 maart 2020

14u20 0

Blijf binnen en hou altijd voldoende afstand. Het advies is duidelijk en noodzakelijk, maar ook in tijden van corona blijft de liefde - gelukkig - bestaan. Maar hoé dan? Wat doe je als je niet meer kan afspreken met je Tindermatch op café? Is de computer dan een volwaardig alternatief? Hoe voelt het als je net gehuwd bent en je man of vrouw in quarantaine zit? Of als je pas verliefd bent en nu drie weken moet wachten voor een volgend afspraakje kan doorgaan?

Wij zijn benieuwd naar prille liefde in tijden van corona. Naar singles, smoorverliefden en jonggehuwden, en hoe zij dit beleven. Omdat we natuurlijk afstand houden, maar toch ook zo graag samen zijn... Uw verhaal zien wij graag tegemoet, met contactgegevens, op nadine.vanderlinden@persgroep.be