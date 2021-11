OPROEP. Voel jij je als jongere vaak eenzaam? NINA wil je verhaal horen

Eenzaamheid onder jongeren is een taboe. Op die leeftijd moet je uitgaan, nieuwe mensen ontmoeten, plezier maken met je leeftijdsgenoten. Het maakt dat jongeren die moeite hebben met vrienden maken, zich vaak nog eenzamer voelen. Omdat ze met niemand over hun gevoelens kunnen praten. In het kader van Rode Neuzen Dag wil NINA dat taboe doorbreken, en eenzame jongeren een hart onder de riem steken.