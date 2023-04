OPROEP. Strooide jij de assen van je geliefde uit op een bijzondere plek?

HOROSCOOP. Turbulente werkweek voor Stier en veel fun voor Schorpioen: astrologe Esther voorspelt je week

Elke week onthult astrologe Esther Van Heerebeek nu nog diepgaander wat de sterren mogelijks voor jou in petto hebben. Stellen je gezondheid en je geld het goed en welke plottwists staan er je in je carrière of liefde te wachten? Esther geeft voor elk sterrenbeeld een helder overzicht. “Met vurige planeet Mars in je teken is je libido hoog, Kreeft. Tijd om eindelijk op die knapperd af te stappen.”