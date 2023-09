OPROEP. NINA zoekt vrouwen met hoofddoek die bewust een job of studie kiezen die dat accepteert

Het Europees Hof van Justitie oordeelt dat bedrijven zelf beslissen of hun werknemers religieuze symbolen mogen dragen op de werkvloer of niet. Nu heel wat mensen een studierichting kiezen, vragen we ons af of sommigen dat mee in het achterhoofd houden. Koos jij speciaal voor een job of richting die de hoofddoek toelaat?