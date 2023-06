OPROEP. NINA zoekt mensen die willen vertellen over hun acne

Te dikke benen voor een kort rokje? Doe dit als je onzeker bent over je lichaam

Keek je al eens in de spiegel en vond je jezelf lelijk? Je buik, te dik. Je neus, te groot. Twee psychologen leggen haarfijn uit hoe het komt dat je zo streng naar je uiterlijk kijkt. Én hoe je naar meer ‘bodyfreedom’ of ‘body functionality’ evolueert, want dat komt niet alleen je zelfbeeld ten goede. “Als je positief over je uiterlijk denkt, ben je actiever in bed en heb je een beter seksleven.”