OPROEP. NINA zoekt draagmoeders

COLUMN. Journalist Jeroen krijgt een liefdes­brief in de bus. “Ik kan alleen voor mij uitstaren”

Columnist en journalist Jeroen Vermeiren weet als geen ander hoe hij moet spelen met de kracht van woorden, maar wanneer hij een liefdesbrief krijgt van de zogenaamde ‘K.’ staat hij perplex. “Het was alsof ik in een ander universum was beland. Of in een tijdsvacuüm. Alles stond stil. Alles, behalve mijn hart.”

15 januari