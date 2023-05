OPROEP. Liet jij je borstimplantaten weghalen?

COLUMN. Goedele Liekens deelt controver­siële visie op affaires. “Sorry, maar hoe voelt een vreemdgan­ger zich?”

Drama in de vriendenkring van Goedele Liekens: een man bedroog zijn vrouw. De seksuologe stelt stoutmoedig voor om stil te staan bij zíjn gevoelens. Want wat de vreemdganger voelt, is soms de sleutel tot een tweede kans voor de relatie, schrijft Liekens deze week in haar column. Ze schetst wat er in zijn of haar hoofd omgaat. “Vreemdgangers zijn experts in het verstoppen van hun echte verlangens.”