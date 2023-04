OPROEP. Kreeg jouw dochter al vroeg borsten?

Heeft jouw jonge dochter al borsten? Dan is de kans groot dat ze zich, net als veel andere meisjes, al heel vroeg geseksualiseerd voelt. NINA is op zoek naar mensen die daarover willen getuigen.

In een interview vertelt Amerikaanse actrice Sydney Sweeney (25) hoe ze borsten had voor alle andere meisjes in haar klas. Uit online reacties blijkt dat ze lang niet alleen is en dat zulke meisjes zich vaak sneller geseksualiseerd voelen.

Misschien ben je de ouder van een jonge dochter die al een volle boezem heeft, en maak je je soms zorgen. Of misschien vertelde je oogappel al eens over hoe ze daarmee gepest werd, omdat ze de enige in de klas is die al borsten heeft?

NINA zoekt (jonge) meisjes die willen getuigen over de eventuele lasten die met hun boezem komen. Want onderzoek toont dat vrouwen steeds vroeger in de puberteit belanden, en daardoor worden ze soms vroeger dan gewenst een lustobject voor anderen. Met een pedagoog toetsen we af hoe je een kind daarin het beste kunt begeleiden.

Wil je getuigen om dit onderwerp meer bespreekbaar te maken? Mail naar chloe.stylemans@dpgmedia.be. Voeg zeker je telefoonnummer toe, zodat we je (vrijblijvend!) kunnen contacteren.