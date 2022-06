OPROEP. Je beleeft meer dan één 'eerste keer' tussen de lakens: wil je ons jouw verhaal vertellen?

Deze zomer is het hip om er als een Aperol Spritz bij te lopen. “Een oranje trui en een rozige broek: go for it”

Of je het nu graag drinkt of niet: Aperol Spritz is hot. En het bittere, feloranje drankje bepaalt deze zomer zelfs wat we dragen, want van kop tot teen in oranje is trendy. Hoe je fel oranje draagt of combineert in zo’n Aperol-look? Styliste Sarah Roelstraete legt het uit. “Een paar verschillende tinten oranje in één outfit verbreken het ‘wortelgevoel’.”

21 juni