OPROEP: #instaofficial. Toonde u uw nieuwe lief ook voor het eerst op Instagram? FT

03 januari 2020

Bazart-frontman Mathieu Terryn maakte op Instagram bekend dat hij verloofd is. Begin december toonde wielrenner Stig Broeckx voor het eerst zijn nieuwe vriendin op de app. Het rijtje BV’s dat hetzelfde deed, is lang: ook Laura Tesoro, Pommeline, Eva Daeleman,... kondigden hun nieuw liefde aan via Instagram. Want, zo is wel eens de leuze: “Het is pas officieel als het op sociale media staat.” Heeft ook u uw relatie #instaofficial gemaakt? Toonde u uw nieuwe liefde voor het eerst op Instagram? Waarom precies? We horen het graag voor de krant morgen. Mailtje, met naam en telefoonnummer, mag naar fien.tondeleir@dpgmedia.be. Bedankt!