OPROEP. Heb jij leuke plannen als single op valentijn?

Beha’s met cupmaat M en de comeback van de bom­ma-slip: deze 7 lingerie­trends zijn een plezier voor je lijf

Verleidelijke lingerie kopen om je partner te verrassen voor Valentijn? Zo passé. In 2023 kopen we het in de eerste plaats voor onszelf. Want de nieuwe behaatjes en slips zijn sexy en comfortabel, inclusief en duurzaam, en gezond voor je vulva. Zes experts bespreken de nieuwste trends. “Wij spreken niet van shapewear maar van ‘smoothwear’, want het verzacht en strijkt alle vetrolletjes glad.”

6 februari