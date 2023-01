OPROEP. Heb jij een vraag voor Goedele Liekens over seks of liefde?

Van depressie tot financiële problemen: uitstelge­drag bij studenten is een rode vlag voor de gezondheid

Studenten zouden nu volop in blokmodus moeten zitten. Maar de grote boosdoener lijkt toch elk jaar weer dat uitstelgedrag. Daarmee loop je kans op een paar onvoldoendes, maar sterker nog gaat ook je gezondheid bergaf. Van pijn in de schouders tot meer eenzaamheid: uitstellen lijkt erger dan we denken.

5 januari