OPROEP. Heb jij een vraag over je vagina? Stel ze anoniem

De vagina is een van de belangrijkste organen in de wereld: we zijn er allemaal ooit uitgekomen, voor we onze eerste stapjes op deze planeet zetten. Toch kent het vrouwelijke lichaamsdeel nog veel geheimen, en de ene vagina is zeker de andere niet.

Zo zijn er vrouwen die vaak pijn hebben tijdens seks, of juist erg snel opgewonden en heel nat worden. Misschien heb je vragen bij hoe je vagina eruit ziet (groot of klein, bruin of roze) of bij het wit- of bloedverlies dat je in je onderbroek aantreft. Wat je vraag ook is: NINA wil erover horen. Anonimiteit wordt gegarandeerd en met een expert beantwoorden we jouw vaginavraag in geuren en kleuren.