Oproep. Heb jij een straf Tinderverhaal?

Omdat Tinder dit jaar z’n tiende levensjaar viert, verdient de app van de liefde een ode. Ontmoette jij jouw huidige partner via de app toen Tinder nog in zijn kinderschoenen stond? Hebben jij en jouw Tinderpartner intussen een Tinderbaby op de wereld gezet? Ben je al jaren — of wie weet, een decennium — een trouwe gebruiker van de app? Of maakte jij iets anders mee via Tinder dat een straf verhaal is? NINA wil het graag horen.