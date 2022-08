OPROEP. Heb jij een bil- of borstvergroting opnieuw laten weghalen?

Hoe trippyer, hoe beter. Dit moet je volgens moderedac­teur David dragen op WECANDANCE

De eerste twee weekends van augustus wordt muziekfestival WECANDANCE het Woodstock van Zeebrugge. Het thema is ‘Just an Illusion’, met felle kleuren en psychedelische motieven uit de jaren zestig. Niet toevallig, want die trend is net zoals een lsd-trip in al zijn hevigheid aan het inkicken. NINA-modejournalist David Devriendt tipt alvast enkele outfits die perfect in het thema passen. “We snakken net zoals de hippies naar een betere en mooiere wereld.”

29 juli