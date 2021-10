OPROEP. Had jij ooit waanzinnige seks waar je anoniem over wilt vertellen?

“9 kinderen per verzorger is echt te veel." 2 mama’s maken pakkend filmpje om probleemsi­tu­a­tie in Belgische kinderop­van­gen aan te kaarten

11 oktober “Zweden 5. Griekenland 4. Engeland 3. Nederland 3. België 9.” Het zijn de eerste woorden uit het filmpje ‘9 is echt te veel’, waarin mama’s Ellen Pollard en Marie De Hert van Poolhert Productions de probleemsituatie in de Belgische kinderopvangen aankaarten. Want nog altijd staat er in ons land één onthaalouder in voor de zorg voor maar liefst 9 baby’s, peuters en kleuters. En dat filmpje komt precies op het juiste moment, want 11 tot 17 oktober is het Week van de kinderopvang.