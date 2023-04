OPROEP. Ging jij ooit naar een ‘botox party’?

Koppels betalen meer dan 10.000 euro om het geslacht van hun kind te bepalen. Hoe verant­woord is dit?

Met ivf is het een klein kunstje om het geslacht van je kind te kiezen. Belgische ouders gaan daarvoor naar het buitenland — en betalen er grof geld — want bij ons mag het niet. Terecht? Twee experts in ethiek schetsen wat kan gebeuren als we geslachtskeuze toelaten en waarom sommige ouders er wél goede redenen toe hebben. “Zo’n keuze gaat hand in hand met verwachtingen over het kind.”