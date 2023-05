OPROEP. Doe jij er alles aan om mooie tanden te hebben?

Junior Planckaert (30) over zijn dateblun­ders, ergste kater en sexappeal. “Condooms kopen vind ik gênant”

Hoe mysterieus Junior Planckaert (30) ook mag lijken, zo open is hij in onze rubriek waarin we BV’s stoute vragen stellen. De jongste telg van het gezin Planckaert deed al iets illegaal toen hij vier jaar oud was, blijft tijdens dates soms op zijn honger zitten en schaamt zich soms wel eens over een deeltje van zijn lichaam. “Na mijn ongeval ben ik bijgekomen. Je ziet dat meteen in die ene zone.”