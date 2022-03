OPROEP. Beviel je op een bijzondere plek?

Journalist Chloë Stylemans is op zoek naar soortgelijke bevallingsverhalen in Vlaanderen. Dat mag natuurlijk net iets minder gek zijn. In de auto, op het werk, op het toilet, op het openbaar vervoer, op het vliegtuig, op het tapijt van je schoonmoeder ... Zolang het maar geen alledaagse kamer in het ziekenhuis was. Ben jij op een bijzondere plek bevallen en wil je graag je verhaal doen aan NINA? Stuur dan gerust een mailtje naar chloe.stylemans@dpgmedia.be. Schets kort je verhaal en laat ook zeker een telefoonnummer na. We bellen je dan met plezier (vrijblijvend) op.