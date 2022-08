OPROEP. Ben jij met je ex op vakantie geweest?

Contact met een ex: doorgaans vermijden we het, of houden we het liefst zo beperkt mogelijk. Maar wat als je, door omstandigheden, beslist toch nog op vakantie te gaan met je voormalige lover? Bijvoorbeeld omdat het reisje al geboekt en betaald was? Het overkwam een Belgisch koppel, en dat liep helaas niet zo goed af: het draaide uit op slaande ruzie in hun hotelkamer op Kreta.