OPROEP. Ben jij een ‘sugarbaby’?

Deze zomer gaan opvallend veel koppels uit elkaar. Wat is er aan de hand? 3 relatiethe­ra­peu­ten leggen uit

In Hollywood vallen de stukgelopen relaties als vliegen en daar zit deze zomer voor iets tussen. Het stond zelfs in de sterren geschreven, voor wie daarin gelooft. Drie relatietherapeuten schetsen wat er aan de hand is, leggen de valkuilen bloot en verhelderen hoe je jouw relatie veilig kan stellen. “De ‘misschien brengt de vakantie beterschap’-bubbel wordt doorgeprikt.”