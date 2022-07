Opeens wil iedereen permanente juwelen. Wat zijn dat? “Je laat letterlijk de band vereeuwigen”

Permanente make-up kenden we al. Maar nu ben je helemaal hip als je permanente juwelen draagt. De video’s van mensen die de uiteinden van hun armband aan elkaar te laten lassen, volgen elkaar in sneltempo op. Ook bij ons doet de nieuwe trend het goed. “Al mijn dagen zitten volledig volgeboekt”, vertelt Margot Verhille, die met haar juwelenmerk Passero de forever bracelets ook in ons land introduceert.

Raak jij constant jouw juwelen kwijt? Goed nieuws, want daar werd iets op gevonden: het permanente juweel. In een wip worden armbandjes, halskettingen of enkelbandjes aan elkaar gelast. Video’s gaan op sociale media rond waarin mensen naar een juwelier stappen, een juweel kiezen en het dan pijnloos laten vereeuwigen.

Op het videoplatform TikTok is de hashtag ‘permanent bracelet’ ondertussen goed voor 185 miljoen views. En ook op Instagram duikt de ene na de andere video op. “Ik weet dat het een beetje gek klinkt”, zegt Amerikaanse influencer Jaclyn Forbes in haar video. Ze laat met een microlaser haar gepersonaliseerde bandje vastmaken. “Het mag niet te strak en niet te los zitten natuurlijk.” Je moet het immers levenslang met je meedragen, of dat is toch de bedoeling.

(Lees verder onder de video’s.)

België boomt mee

“Het idee is niet nieuw. In Amerika zagen we een tijdje terug al enkele celebs die kozen voor een permanent armbandje”, begint goudsmid en juwelier Didier Verhille. “Onze zaak volgt dat soort trends nauw op. Omdat wij de geschikte machines hebben om te lassen, wilden we mee op die kar springen. We hebben nu ook plannen om dat idee van permanente juwelen te beschermen.”

Quote In ons land bleef het stil. Niet verrassend, want zo’n lasermachi­ne kan alleen maar door een erkende goudsmid worden aangekocht. Margot Verhille, oprichter juwelenmerk Passero

“Ik zag online enorm veel video’s van forever bracelets. Maar in ons land bleef het stil. Niet verrassend, want zo’n lasermachine kan alleen maar door een erkende goudsmid worden aangekocht en is ook heel duur”, zo vertelt influencer Margot Verhille (23). “Ik heb die mogelijkheid dankzij mijn papa (Didier Verhille, red.) en zijn zaak. Hij verkoopt high-end juwelen, maar die liggen niet binnen het budget van jongeren. Daarom startte ik mijn merkje Passero.”

En met dat merkje biedt Margot nu ook forever bracelets aan in een pop-up met jonge ondernemers in Antwerpen. Meteen een schot in de roos. “Morgen is de eerste dag dat je kan langskomen en alle dagen zitten nu al volledig volgeboekt. Dat hadden we nooit verwacht. Vorige week was er ook al een opening voor pers en influencers waarop iedereen laaiend enthousiast was. Er is dus duidelijk vraag naar.”

(Lees verder onder de video.)

@margot.verhille Danku aan iedereen voor de support 💗💗 ♬ Ho Hey - The Lumineers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

En wat als je dan een vliegtuig moet nemen? “Het is belangrijk dat je het juiste materiaal kiest, zoals edelmetaal. Dat is niet magnetisch en zal de scanner niet laten afgaan, zoals staal wel zal doen. Het lassen kost bij ons 15 euro en daarmee heb je levenslange garantie, moest je het bandje toch ooit laten verwijderen. Door een polsbreuk bijvoorbeeld. Een gouden armbandje met 14 karaat goud kost 64,50 euro. En voor een zilver betaal je 22,50 euro.”

(Lees verder onder de foto.)

View this post on Instagram Een bericht gedeeld door passero_jewels (@passero_jewels) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Daarnaast merkt Margot ook dat het idee achter zo’n bandje echt draait om verbinding. “Heel zelden boeken mensen alleen een afspraak. Het zijn vriendinnen, moeder en dochter of zelfs grote families die hun band letterlijk willen vereeuwigen.”

Lees ook: