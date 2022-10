“Opeens heb ik amper nog zin in seks met Toon”: Stien wordt altijd verliefd op een ander. Kan ze iets doen?

Shoppen we met z’n allen binnenkort (nog) meer in ‘steenweg­win­kels’? “Veel fijner voor de portefeuil­le”

Bij shoppen denk je snel aan boetieks in de stad, maar veel Vlamingen trekken net zo graag naar de grote baanwinkels langs de grijze wegen in ons land. Belgische modemerken smullen daarvan: zij wisselen steeds meer de stad in voor de steenweg, want internationale concurrenten met poen en klanten die willen besparen maken het hen niet makkelijk. “Maar de tijd van de zielloze, ouderwetse baanwinkel is gelukkig wel voorbij.”

17 oktober