Op zoek naar een kerstcadeau waar iedereen blij mee is? 15 handtassen voor elk budget

Mensen zoeken massaal naar de prijs van het dekentje van Meghan Markle (en schrikken dan)

De documentaire is nog niet eens uit op Netflix, en toch raken mensen niet uitgepraat over ‘Harry & Meghan’. Het zijn niet alleen de emotionele momenten uit de trailers die de aandacht trekken. Veel kijkers zijn ook in de ban van ... een deken. Zelfs in die mate dat het wereldwijd viraal is gegaan.

7 december