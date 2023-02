Op zoek naar een handtas die je het hele jaar door kan dragen? Dan is déze kleur een schot in de roos

Op zoek naar een handtas die je het hele jaar door kan dragen? Dan is een ivoorwitte tas jouw perfecte match. Want waar andere trendkleuren snel gaan vervelen, blijft ivoorwit immer stijlvol en tijdloos. Fleur je winterjas op met deze ivoorwitte toppers, die je binnenkort net zo goed op een luchtige zomerjurk draagt!

Casual chic

Ivoorwit is dit jaar niet weg te denken uit het modelandschap. Begrijpelijk, want de tijdloze tint oogt net wat zachter dan wit, past bij de volledige inhoud van je kleerkast én voegt instant chicness toe aan je outfit.

Trouwens: een ivoorwitte tas lijkt misschien het perfecte zomeraccessoire, maar staat net zo goed bij grof breiwerk, beige blazers en knusse oversized jassen. Deze toppers vergezellen je nu in stijl naar kantoor. En in de zomer? Dan zwier je er net zo goed je strandspullen in!

Volledig scherm © rv

Als speels contrast

Van kleine clutches tot oversized: ivoorwitte handtassen komen in alle vormen en maten. Onze tip? Investeer in een ivoorwitte schoudertas. Hét accessoire dat contrast en persoonlijkheid toevoegt aan je outfit, zonder te overheersend te zijn, en overal bij past. Draag hem op je favoriete zwarte jeans of gebloemde jurk, naar het werk of voor een datenight met je lief.

Volledig scherm © rv

Evergreen

Als je slechts in één handtas investeert, zorg er dan voor dat het een ivoorwitte crossbody is. Je beleeft er jarenlang plezier aan én hoeft je hoofd niet te breken over de juiste kleurencombinaties. Een ivoorwitte crossbodytas is de gedroomde passe-partout.

Wil je je tas gebruiken om je outfit te versterken? Draag hem dan op een ivoorwitte blouse, blazer of broek: een schot in de roos. Of match je tas met een kobaltblauw pak of felgekleurde statement jurk. Scoren gegarandeerd!

Volledig scherm © rv

