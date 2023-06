Op welk type man of vrouw val jij? Dat kan je nu met een dier benoemen, van ‘foxy lady’ tot knuffelbeer

Zo worden vrouwen in de datingwereld al een tijdje vergeleken met dieren en kunnen ze volgens de trend typische gelaatstrekken van een konijn, kat, hert of vosje hebben. Sinds kort is er ook een mannelijke equivalent. Ooit al een adelaar, hond, beer of reptiel gespot op straat of op je datingapp? Bovendien zullen deze types je ook doen denken aan het herkenbare gedrag, of liever de streken van het dier in kwestie, maar dat hoeft niet per se waar te zijn volgens relatie-experts.