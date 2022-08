Op sociale media lijkt simpel masker van gekookte rijst een wondermiddel tegen acne. 2 artsen reageren

Een lippen­stift in de perfecte ‘nu­de’-kleur vinden? Daarvoor moet je je tepels checken

Iedereen wil het in de make-uptas: een 'nude' lippenstift, of zeg maar een lippenstift in huidskleur. Dat oogt natuurlijk, maar geeft je lippen toch dat klein beetje extra. Maar wat nude is voor de een, is daarom nog niet nude voor de ander. In het overaanbod van 1.001 verschillende varianten: hoe vind je nu die perfecte ‘naakte' tint die past bij jouw huidskleur en huidtype? Door je tepelkleur te checken, zo blijkt.

