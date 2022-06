Op sociale media delen we massaal de meest herkenbare frustraties van het kantoorleven

Onze job neemt een groot deel van ons leven in beslag. Geen wonder dat we nu en dan frustraties moeten uiten. Vroeger deden we dat op café na pintje nummer twee, nu liever — en massaal — op sociale media. En ja hoor: die hilarische filmpjes over veeleisende bazen en irritante collega’s (ook wel bekend als de ‘office Linda’s’) zijn erg herkenbaar.

Video’s over alledaagse kantoorstruggles. Video’s over hoe hard onze werkdag veranderde sinds de pandemie. Video’s over de tol van het kapitalisme en van die eeuwige nine-to-five. Werkende gen Z’ers en millennials posten ze zonder gêne onder de hashtag #WorkTok op videoplatform TikTok. Die hashtag werd al meer dan 580 miljoen keer bekeken. En de duizenden werkgerelateerde frustraties die je er vindt, blijken voor velen erg herkenbaar.

Oversharen of zwijgen?

In een populaire video zien we een vrouw vrolijk onderweg naar haar werk, met daarbij de tekst: “Ik die mijn baas ga vertellen dat ik door de inflatie niet langer drie jobs kan uitvoeren voor het salaris van één.” Onder een andere video vraagt ze zich eerlijk af: “Heb ik vandaag zin om te oversharen op mijn werk of ga ik de hele dag geen woord zeggen?”

Vooral de video’s van de Amerikaanse accountmanager Chase Coleman, @thecorporatechase op TikTok, oogsten veel bijval. Hij verzamelde in totaal al bijna drie miljoen likes. “Bedrijven moedigen ons aan om betaald verlof te nemen. Dus dat doen we”, zegt hij in een van zijn video’s. “Maar telkens als we terugkeren is er meer werk, meer stress en hebben we meer e-mails. Kan iemand mij uitleggen hoe dat komt?”

Ook de typische ‘office Linda’ kan niet veel goed doen volgens Chase: ze klaagt dagen aan een stuk over alle overuren die ze doet, laat meetings veel langer duren dan nodig door op het laatste moment nog extra vragen te stellen en probeert je voortdurend uit te leggen hoe je je job moet doen.

Een van de video’s van Chase verzamelde zelfs meer dan een half miljoen likes. “Ik ben zo blij dat millennials en Gen Z de bedrijfswereld stilaan overnemen. Gedaan met kantoorjargon. Gedaan met boomers die op je neerkijken als je je betaalde vakantiedagen opneemt. Voel je je mentaal niet goed en wil je een dag vrij? Geen probleem. Binnenkort zijn de boomers weg en zetten wij de standaard”, communiceert hij.

Met je muis bewegen om online te blijven?

Veel mensen begonnen online hun werkfrustraties te uiten tijdens de lockdown, toen videoapp TikTok gigantisch populair werd en we massaal van thuis begonnen te werken. “Ik verveelde me”, aldus Chase. De nieuwe professionele gewoontes die we thuis ontwikkelden, zoals stiekem een luchtje gaan scheppen, een middagdutje doen of een wasje draaien tijdens de werkdag, waren een bron van inspiratie voor de accountmanager. Velen herkenden zich in video’s met titels als “met je muis bewegen zodat je online blijft op Slack of Teams”.

Ook advocaat Henry, @thatcorporatelawyer op TikTok, deelt video’s van dezelfde aard. Over hoe hij vrolijk één keer per week een ‘bezoekje’ aan het kantoor brengt. Of hoe hij ongegeneerd huishoudelijke taakjes doet terwijl hij betaald wordt om aan het werk te zijn.

Ja, het kan 10 minuten wachten

De ene video is al wat luchtiger dan de andere. “Mijn nine-to-five nekt mij. Is het normaal dat ik mijn lunch en avondeten moet overslaan voor een PowerPointpresentatie? Is het gerechtvaardigd dat ik een paniekaanval moet krijgen om betaald te worden? Is dit oké op andere planeten?”, klaagt iemand openlijk.

Als je job je zo mentaal uitput, dan klopt er natuurlijk iets niet. Advocaat Henry vat dat mooi samen in zijn video’s. Hij communiceert dat we ons geen zorgen moeten maken over dingen als tien minuutjes later antwoorden (alles kan gerust wachten) en fouten maken (want die maakt iedereen). Uiteindelijk is het ‘maar’ een job, stelt hij. En vooral: onze mentale en fysieke gezondheid zouden altijd moet voorgaan. Als er op #worktok één boodschap het luidst klinkt, dan is het die wel.

